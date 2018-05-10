Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Награду вернули потомкам героя. Эта история объединила поисковиков Белоруссии, Орла и Костромы. - По прямой – в больницу. В Орловском районе в ДТП травмирован ребенок. - 73-я победная весна, которую завоевали они! Два орловских ветерана встретили 9 Мая на Красной площади. - Селекционное чудо. Андрею Клычкову сегодня показали разработки орловских ученых. - Ответственные за отдых. Посвящение в вожатые сегодня прошло в санатории «Орловчанка».





Вести-Орёл

10 мая 2018 года







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