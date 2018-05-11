Новости версия для печати Два орловских ветерана – участника Великой Отечественной войны - нынешний День Победы встретили на Красной площади Оба признались, что это произошло впервые.



Иван Петрович Шатнёв и Абрам Израилевич Миркин провели в столице три дня. Они стали почётными гостями главного Парада Победы в стране. Самое большое впечатление на ветеранов, как они рассказали сами, произвела современная техника российской армии и показательные выступление военных авиаторов. Также 9 мая наши ветераны почтили память павших в Великой Отечественной войне - они присоединились к церемонии возложения цветов к подножию обелиска на Поклонной горе.

Абрам Миркин, ветеран ВОВ: «Проходили все войска рядом – буквально 10 метров от меня. Это такая мощь, сила. Потом авиация - над самой головой. И когда мы были на Поклонной горе, мы видели фейерверк. Это вообще незабываемо!»





Антон Киселёв

11 мая 2018 года







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