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За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП

Среди них 4 ДТП с пострадавшим. В результате 6 человек получили телесные повреждения, среди них два несовершеннолетних.

10 мая в 08:10 водитель, управляя т/с «ВАЗ-21043», следовал по автодороге Орел-Ефремов, и в районе 21 километра произошло столкновение с «ВАЗ-2108», который следовал в попутном направлении справа, после чего «ВАЗ-2108» съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира «ВАЗ-2108» получили телесные повреждения, каретой скорой медицинской помощи доставлены в больницу и были госпитализированы.

10 мая в 10:00 водитель, управляя а/м «ГАЗ А64 R45», двигался по автодороге Южный подъезд к г. Орлу и при развороте, не уступил дорогу и допустил столкновение а/м «ВАЗ-2114», который двигался по равнозначной дороге со встречного направления прямо, в направлении г. Орла. В результате ДТП телесные повреждения причинены пассажиру «ВАЗ-2114» – девочке 2006 г.р., которая с места ДТП была доставлена в больницу, после обследования отпущена домой.

10 мая около 6 часов вечера водитель управлял а/м «МАЗДА-6», двигаясь по автодороге Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое совершил наезд на пешехода – девочку 2002 года рождения, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, выбежав сзади стоящего транспортного средства «ПАЗ-32053». В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и с места ДТП каретой скорой помощи была доставлена в Ливенскую ЦРБ.

10 мая в 23:35 водитель, управляя «ВАЗ-2114», двигался по ул. Центральной поселка Малая Куликовка Орловского района, и в районе дома № 200 допустил наезд на препятствие. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир, которые с места ДТП доставлены в ООКБ, после обследования отпущены.


Орловское Информбюро
11 мая 2018 года

 


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