Новости версия для печати Уволенные сотрудники ПАТП-1 получат выплаты за февраль и март на следующей неделе Как сообщается на официальном сайте мэрии Орла, нужно несколько дней, чтобы заключить договор переуступки.



Как сообщает сайт горадминистрации, в начале этого года «ПАТП-1» было объявлено банкротом, а работники предприятия уволены со 2 февраля. Уволенным по причине отсутствия средств не были выплачены долги по зарплатам за два месяца, за декабрь и январь, а также положенные выходные пособия. Конкурсному управляющему требовалось время на принятие мер, которые позволили бы рассчитаться с людьми.



Для того чтобы помочь людям, потерявшим работу, городская и региональные власти изыскали в своих бюджетах финансы, необходимые для погашения долгов по зарплате и выплате выходных пособий. Были приняты и различные меры по трудоустройству людей.



В результате с муниципальным предприятием «Орелводоканал» был заключен договор переуступки долга. Уволенным работникам были выплачены все положенные деньги за декабрь, январь и один день февраля.



Но в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса РФ за увольняемым сотрудником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не более чем на два месяца. То есть в данном случае речь идет о марте. Конкурсный управляющий, который и должен был осуществить выплаты, не сумел этого сделать.



7 мая в администрацию города на собрании кредиторов были предоставлены справки о сформировавшейся задолженности перед 78 бывшими работниками ПАТП-1.



В результате, февральская история повторяется. Для того чтобы поддержать уволенных людей, вновь с «Орелводоканалом» заключается договор переуступки. На оформление договоров с бывшими работниками ПАТП-1 понадобится несколько дней. На следующей неделе люди начнут получать выплаты за февраль и март.



Как пояснили в управлении муниципального имущества и землепользования (УМИЗ) администрации города, общая сумма долга составляет 1 млн. 232 тыс. 358 рублей.





Орловское Информбюро

11 мая 2018 года







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