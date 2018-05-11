Новости версия для печати 145 орловцев уже пострадали от укусов клещей В том числе 44 ребенка.



По результатам лабораторных исследований 11 % клещей, снятых с людей, инфицированы боррелиями. Но среди населения области, заболеваний, которые передают клещи, на сегодняшний день не зарегистрировано.



В регионе продолжается проведение акарицидных мероприятий. В настоящее время обработано 119,5 га, в том числе 60,8 га на территории летних оздоровительных учреждений, сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.





Татьяна Напольских

11 мая 2018 года







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