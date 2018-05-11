Новости версия для печати В орловском следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц «Орелгосзаказчика» Поводом стала новая дорога между поселком Плещеевский завод и деревней Подкопаево.



Строительство этой дороги было выполнено с существенными дефектами. Но акты были подписаны и работы оплачены.



В результате ненадлежащего осуществления должностными лицами «Орелгосзаказчика» бюджету Орловской области причинен ущерб в особо крупном размере. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области.





Татьяна Напольских

11 мая 2018 года







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