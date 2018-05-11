Новости версия для печати Три работы юных орловцев примут участие во всероссийском конкурсе «Полицейский Дядя Степа» В региональном этапе конкурса приняли участие десятки юных жителей Орловской области. Свои поделки на суд жюри предоставили дети и подростки в возрасте от 6-ти до 14-ти лет.



На всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Степа» отправятся работы восьмилетнего Димы Першакова, 12-летей Марии Кабочкиной, а также в региональном УМВД отметили целую серию работ, выполненных воспитанниками Тельченской школы-интерната для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями.





Татьяна Напольских

11 мая 2018 года







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