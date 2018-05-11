Новости версия для печати В поселке Знаменка Орловская на глазах у детей местный житель избил собаку Собака – всеобщая любимица, она уже несколько лет живет во дворе на Первомайской улице и ни разу никого не обидела. Даже на детской площадке родители спокойно разрешали собаке играть с детьми. Сейчас собака в ветклинике – борется за жизнь. Взрослые пытаются успокоить детей, а в полиции начали проверку.



Екатерина Волохова, жительница поселка Знаменка: «Я увидела следы крови возле палисадника, спросила у жителей, что случилось. Сказали что это наша собака Алиса. Подошла туда, где она лежала, и там уже подробнее мне рассказали, что этот мужчина стал ходить возле детской площадки и попросил у маленького ребенка кирпич, чтобы убить собаку». В 4 часа дня, в выходной, как раз когда дети играли во дворе, мужчина зверски начал избивать животное. По словам жителей, его агрессивное поведение отразилось на детях. После увиденного они теперь боятся спокойно гулять и стараются обходить тот дом, где живет недобрый сосед. Собака только жила на улице, но по факту ответственность за нее несла Екатерина Волохова, она кормила и ухаживала за ней. У Алисы даже есть свой ветпаспорт, сделаны все необходимые прививки. Пообщаться с гражданином, который совершил расправу над собакой, съемочной группе не удалось. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В УМВД России по Орловскому району обратились жители поселка Знаменка с заявлениями о том, что местный житель избил бездомную собаку в присутствии несовершеннолетних. В настоящее время проводится проверка». Этот вопиющий случай вызвал бурю эмоций в социальных сетях. Орловцы уже собрали на лечение животного 18 тысяч рублей, и надеются, что поступок с избиением собаки не останется безнаказанным. Сейчас Алиса находится в ветеринарной клинике и борется за жизнь. Дмитрий Кузнецов, директор ветцентра: «Радует то, что животное до сих пор живо. Состояние стабилизировалось, уже может глотать, это радует нас. Потому что есть шансы к выздоровлению, безусловно». Заявления в полиции сейчас рассматривают. Помимо статьи за жестокое обращение с животными, жители хотят наказать мужчину и по статье «Хулиганство». А пока уже более сотни орловцев переживают и следят за состоянием Алисы.





Всеволод Трифонов

11 мая 2018 года







На главную страницу





