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Глава Орловской области Андрей Клычков посетил Орловский и Свердловский районы

Сегодня врио губернатора посмотрел, как идет посевная.

Во время своей рабочей поездки глава региона возложил цветы к мемориалу в деревне Малая Куликовка. Мемориал отреставрировали в 2010 году. На граните высечено 131 имя героев Великой Отечественной Войны. Они погибли, защищая Родину. 
 
Сегодня врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посмотрел, как идет посевная. В Орловском районе сажают картофель, в Свердловском - сою. Работают на современной технике. 
 
Вспаханная земля, ровные борозды - сельскохозяйственная техника на полях. В Орловском районе в одном из крестьянско-фермерских хозяйств сажают картофель. Весь процесс автоматизирован. Отклонение техники от заданного курса - максимум на 2 сантиметра. 
Владимир Стебаков, индивидуальный предприниматель, глава КФХ: «Основную ставку делаем на модернизацию, на оснащенность техникой. Работают, в основном, современные трактора».
Леонид Музалевский, председатель Областного Совета народных депутатов: «Дополнительно выделили более ста миллионов рублей именно на поддержку фермерских хозяйств. Сегодня мы видим, как интенсивно идет посевная. Наверное, еще четыре-пять дней и здесь закончится эта работа».
Провести тест-драйв посадочной техники предложили и Андрею Клычкову. Отказываться он не стал. В кабине работает кондиционер, звучит музыка и совсем не пыльно. Техника управляется со спутника, механизатор только задает нужные координаты. Картофель посажен. Впечатления на высоте.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Вспоминаешь свое детство, я думаю, что у каждого это было, когда лопатой сажаешь картофель. А сейчас это уже другой уровень. Я надеюсь, что погодные условия не подведут и будет хороший результат в этом году».
Желтое поле озимого рапса - с одной стороны, посев сои - с другой. Эта картина уже в Свердловском районе. Здесь посевная уже завершена, последний участок сои засеян главой региона. Сельское хозяйство теперь - высокотехнологичный процесс. Есть все основания говорить и о кооперации.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Невозможно построить одному ни элеватор, ни овощехранилище большое, ни организовать сбыт и логистику. Для этого нужно объединяться. Кооперация уже во всем мире, и уже в Советском Союзе доказала свою эффективность, и мы почти 30 лет здесь экспериментируем, и мне кажется, что пора возвращаться к хорошему и проверенному».
Иван Потапов, глава КФХ «Водолей»: «Поодиночке выжить будет сложнее. Проблем сейчас со сбытом нет, стоит вопрос цены. А кооперация – это будущее. Это однозначно. И я согласен с Андреем Евгеньевичем, главное для области это переработка, чтобы мы выдавали не просто сырье из области, а выдавали отсюда готовую продукцию, которую можно реализовывать через сети».
Понятно, что мало вырастить хороший урожай - это мы уже умеем и орловские аграрии доказали это на деле. Надо научиться его реализовывать без остатка и наладить переработку. 
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я обратился к президенту с предложением дать нам дополнительно экономические условия для того, чтобы мы здесь организовали «пилот» для России по переработке. Чтобы мы не говорили, что у нас есть проблемы - как только начинаешь говорить об одних проблемах, то они не решаются. Их нужно решать».
Если в два раза увеличить уже имеющуюся переработку, то мы получим ежегодный прирост в бюджет в миллиард рублей.



Анна Вайсергисер
11 мая 2018 года

 


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