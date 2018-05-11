Глава Орловской области Андрей Клычков посетил Орловский и Свердловский районы

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пятница
11.05.2018
21:09:51
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Глава Орловской области Андрей Клычков посетил Орловский и Свердловский районыСегодня врио губернатора посмотрел, как идет посевная.
Во время своей рабочей поездки глава региона возложил цветы к мемориалу в деревне Малая Куликовка. Мемориал отреставрировали в 2010 году. На граните высечено 131 имя героев Великой Отечественной Войны. Они погибли, защищая Родину.
Сегодня врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посмотрел, как идет посевная. В Орловском районе сажают картофель, в Свердловском - сою. Работают на современной технике.
Вспаханная земля, ровные борозды - сельскохозяйственная техника на полях. В Орловском районе в одном из крестьянско-фермерских хозяйств сажают картофель. Весь процесс автоматизирован. Отклонение техники от заданного курса - максимум на 2 сантиметра.
Провести тест-драйв посадочной техники предложили и Андрею Клычкову. Отказываться он не стал. В кабине работает кондиционер, звучит музыка и совсем не пыльно. Техника управляется со спутника, механизатор только задает нужные координаты. Картофель посажен. Впечатления на высоте.
Желтое поле озимого рапса - с одной стороны, посев сои - с другой. Эта картина уже в Свердловском районе. Здесь посевная уже завершена, последний участок сои засеян главой региона. Сельское хозяйство теперь - высокотехнологичный процесс. Есть все основания говорить и о кооперации.
Понятно, что мало вырастить хороший урожай - это мы уже умеем и орловские аграрии доказали это на деле. Надо научиться его реализовывать без остатка и наладить переработку.
Если в два раза увеличить уже имеющуюся переработку, то мы получим ежегодный прирост в бюджет в миллиард рублей.
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