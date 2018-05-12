Новости версия для печати Шанс достичь спортивных высот появился у ребят из Малоархангельска Сегодня там открывается клуб смешанных единоборств. Удачи в предстоящих боях ребятам пожелает известный боксер Александр Поветкин.



Александр Поветкин станет не только почетным гостем праздника, но и проведет тренировку. Российский спортсмен реализует социальный проект «Движение к возрождению», цель которого – привлечь молодежь к здоровому образу жизнь, заинтересовать спортом, воспитать в них стремление к победам. Встречу с ребятами Александр начнет с беседы, после проведет мастер-класс, также у ребят будет возможность сфотографироваться с чемпионом мира и получить его автограф.





Мария Семак

12 мая 2018 года







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