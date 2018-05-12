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В честь 73-й годовщины Победы активисты регионального отделения ОНФ присоединились к акции по созданию патриотических граффити в Орле

В Орле на стене стадиона «Динамо» на улице Горького изобразили сцену боя с участием одномоторных Ла-7.

Создатели граффити выбрали эти фронтовые истребители, так как они были одними из лучших в последние годы Великой Отечественной войны. Эти боевые машины обладали высокими техническими характеристиками, маневренностью и вооружением. На Ла-7 Герой Советского Союза Иван Кожедуб сбил 16 самолетов противника.
Наталия Рубина-Дёмкина, художник, автор идеи: «Великая Отечественная война никого не обошла стороной. В моей семье тоже есть люди, которые воевали, мой прадед и дед. Эта память очень важна для меня. И я рада такой возможности поучаствовать в этом проекте». 
В феврале 2018 года активисты Народного Фронта, братья-художники из Абакана Денис и Игорь Федосенко дали старт акции по созданию патриотических рисунков в крупных городах страны. В Орле данную инициативу поддержали местные общественники.
Владимир Филонов, глава ОНФ Орловской области: «Где-то примерно месяца назад в социальных сетях мы объявили о том, что призываем уличных художников поучаствовать в нанесение граффити, посвященных победе в Великой Отечественной войне, к 9 мая. Откликнулись обычные люди, а также уличные художники».
Создание военных граффити — это метод патриотического воспитания молодого поколения. По мнению активистов ОНФ это сохраняет память о подвиге народа в борьбе с фашизмом.
 
Новый рисунок появился рядом с граффити, которое активисты нарисовали в марте этого года. Тогда на стене стадиона художники изобразили карту страны, военный корабль и написали лозунг «Россия, устремленная в будущее». К 75-й годовщине освобождения Орла, активисты обещают преобразить стены города яркими памятными рисунками. 





Всеволод Трифонов
12 мая 2018 года

 


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