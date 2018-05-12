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Сегодня - Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Сегодня артериальной гипертонией в той или иной форме страдает каждый третий человек в мире. Больше всего этому недугу подвержены городские жители. Причём 40% гипертоников – это люди в возрасте до 50 лет.

Гипертония это регулярное повешение артериального давления до цифр выше 140 на 90. Процесс может сопровождаться головной болью, особенно в затылочной части, головокружением и даже болью в сердце.

Юрий Сухачев, зав. отделением неотложной кардиологии № 1 больницы им. Семашко: «Повышенное артериальное давление предполагает артериальную гипертензию. Она бывает эссенциальная - это истинная гипертоническая болезнь, бывает вторичная артериальная гипертензия на фоне какого-то основного патологического процесса – эндокринология, патология почек – это наиболее частая причина вторичной гипертензии».

Снижается давление, особенно при хронической гипертонии, медикаментозно. Лекарства назначаются только врачом.

Юрий Сухачев: «При стойком повышении артериального давления режим терапии должен быть постоянным, то есть не ситуационно, когда повысилось давление. А это постоянный прием гипотензивных препаратов в независимости от уровня артериального давления».

Важно при гипертонии придерживаться специальной диеты. В частности ограничивать соль и контролировать уровень холестерина. Пренебрегать контролем давления нельзя. Это чревато инфарктом, инсультом и серьезным снижением зрения.