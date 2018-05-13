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воскресенье
13.05.2018
18:33:59
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Орел готовится принять «Российский Азимут»Соревнования по спортивному ориентированию пройдут 19 мая.
К участию приглашаются все желающие, только нужно получить допуск.
Комиссия будет работать с 15 по 17 мая в спортивной школе №10, по адресу ул. Маринченко 9 Б, 3 этаж. График - с 10:00 до 18:00. С собой необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и медицинское заключение.
При прохождении комиссии участники соревнований получат карточку для отметки контрольных пунктов.
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