Новости версия для печати Орел готовится принять «Российский Азимут» Соревнования по спортивному ориентированию пройдут 19 мая.



К участию приглашаются все желающие, только нужно получить допуск.



Комиссия будет работать с 15 по 17 мая в спортивной школе №10, по адресу ул. Маринченко 9 Б, 3 этаж . График - с 10:00 до 18:00. С собой необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и медицинское заключение.



При прохождении комиссии участники соревнований получат карточку для отметки контрольных пунктов.





Мария Семак

13 мая 2018 года







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