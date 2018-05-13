Из национального парка – в краеведческий музей Орла

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воскресенье
13.05.2018
18:33:47
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Из национального парка – в краеведческий музей ОрлаПодведены итоги межобластного конкурса рисунков и поделок «Зубр – гордость Орловского полесья». Жители областного центра смогут увидеть лучшие работы.
Экспозицию разместят в краеведческом музее. В этом году на суд жюри было представлено 35 работ – ярких, красочных и оригинальных по своей идее. В конкурсе приняли участие школьники Орловщины, а также ребята из Брянской и Калужской областей. Лучших авторов определяли специалисты отдела науки, экологического просвещения и туризма. Победителей наградят в конце мая.
Конкурс проводится второй год подряд и основная его цель – еще раз напомнить детям и подросткам о том, что природа требует к себе уважительного отношения.
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