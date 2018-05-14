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Сегодня в Орле состоится флешмоб, посвященный международному фестивалю «Люди»

Флешмоб, посвященный международному фестивалю «Люди», пройдет у Александровского моста. Начало в 18 часов. Выступят актеры театра. Они исполнят хиты российских и зарубежных музыкантов. Такой же флешмоб планируют провести еще 21 мая, на том же месте, в тот же час.

Помимо этого стартует фотоконкурс, по условиям которого необходимо на своей странице в соцсетях разместить интересные, яркие, творческие, можно веселые и даже чуточку курьезные снимки. Обязательно с хештегом #LUDIВОРЛЕ .

Работы принимаются до 25 мая, потом пройдет голосование - 10 лучших фото отберет профессиональное жюри. Эти снимки станут частью фотовыставки в фойе театра. Еще трех победителей определят сами орловцы, и авторы этих работ получат пригласительные на спектакли «Свободного пространства».