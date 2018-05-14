Жизненно важный разговор

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понедельник
14.05.2018
20:22:20
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Жизненно важный разговорСегодня в орловском Роспотребнадзоре начинает работу горячая линия на тему «ВИЧ и СПИД – что это такое».
Специалисты ответят на все вопросы, расскажут, как проявляется ВИЧ-инфекции, как передается болезнь, у кого больший риск заразиться, как защитить себя, как узнать свой ВИЧ-статус, может ли инфицированная женщина родить здорового ребенка и многое другое.
Задать вопросы вы можете с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:45), по телефонам «горячих линий»:
- отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области 8 (486 2) 42-91-82, 8 (486 2) 41-53-11;
- эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» 8 (486 2) 77-06-89;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны 8 (486 77) 2-07-33, 8 (486 77) 7-13-34;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске 8 (486 46) 4-15-39, 8 (486 46), 8 (486 46) 4-03-90, 8 (486 46) 2-08-39;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы 8 (486 43) 2-15-98;
- территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье 8 (486 76) 2-47-27, 8 (486 76) 2-39-49.
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