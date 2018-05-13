Новости версия для печати Следите за своим здоровьем С начала 2018 года вступил в силу новый приказ министерства здравоохранения (№ 869 Н) об утверждении порядка прохождения диспансеризации определенными группами взрослого населения. Комментарий члена Совета Федерации Федерального Собрания от Орловской области Владимира Круглого.



Диспансеризация на сегодня - самый действенный механизм выявления многих неинфекционных заболеваний. Новый приказ Министерства здравоохранения Росссии уточняет порядок прохождения диагностических осмотров и ответственность структур, ее проводящих. Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания от Орловской области: «В новом приказе прописано кто и каким образом должен организовывать профилактический осмотр, ответственность руководителей медицинских организаций. Появилась ответственность представителей страховых организаций за проведение этих медосмотров. Определен порядок: четко каждое действие зафиксировано в этом документе». Бесплатную диспансеризацию раз в три года каждый человек может пройти в своей поликлинике. На скрининговые мероприятия пациентов приглашают в зависимости от даты рождения. С этого года из списка исследований исключены общие анализы мочи и крови, и некоторые онкомаркеры.





Елена Литинская

13 мая 2018 года







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