Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Две стороны «медали» одного двора. В поселке Знаменка собаке Алисе пришлось испытать и детскую любовь, и взрослую жестокость. - Свой вклад в сельское хозяйство Орловской области. Андрей Клычков сегодня сажал картошку и сою. - Две недели без горячей воды. Сегодня на орловской ТЭЦ начались «весенние» профилактические работы. - Идет охота на людей. 145 орловцев уже обратились к врачам с жалобами на клещей. - В надежде на отзывчивость земляков. Десятилетнему ливенцу нужна наша помощь.





Вести-Орёл

11 мая 2018 года







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