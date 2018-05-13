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Пожар в многоквартирном доме на улице Герцена в Орле признан ЧП городского масштаба

Пожар, зародившийся субботним вечером в доме № 3 по улице Герцена в одной из комнат на 4-м этаже, был обнаружен запоздало. Когда на пульт 112 стали поступать звонки от очевидцев ЧП пламя уже вошло в полную силу, охватив 2 квартиры и вырвавшись на чердак.

Тушение пожара спасателям пришлось проводить и снаружи, и внутри горящих помещений.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Погибших и пострадавших нет. Кровля многоквартирного дома была уничтожена огнем на всей площади».

Работа на месте ЧП была в самом разгаре, когда сигнал пожарной тревоги сработал в здании напротив. В стоматологической поликлинике возникло сильное задымление.По всей вероятности закоротили общие с горящим домом провода. Дом по ул. Герцена №2А также пришлось спешно эвакуировать.

Открытое горение на кровле дома №3 удалось ликвидировать. Для поиска причин возгорания к работе приступили эксперты испытательно-пожарной лаборатории. По их мнению огонь начал распространяться от окна.

Житель комнаты, где начался пожар, ничего нам сообщить не захотел. По нашим данным, мужчина, чей гардероб составляют одни лишь шорты, совершил поджог на почве семейной ссоры. Сейчас эту версию отрабатывают следственные органы. Пока правоохранители ищут, кто виноват, муниципальные чиновники задаются вопросом «что делать?».

Как сообщил нашему корреспонденту начальник управления по делам ГО и ЧС администрации г. Орла, Мераб Дохнадзе, решается вопрос по пунктам временного размещения. Часть жильцов кратковременно разместят в школе №4, остальных поселят в гостиницах «Орёл» и «Русь». С управляющей компанией решается вопрос по ремонту кровли.

Итоги спасательных работ на месте ЧП подытожил начальник управления пожаротушения и АСР ГУ МЧС России по Орловской области Роман Казаков: «Было эвакуировано порядка 70 человек. Тушение пожара велось с использованием подъемных механизмов».

Пока в доме на Герцена шли спасательные работы, движение транспорта по улице пришлось полностью перекрыть.