Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
14.05.2018
20:22:23
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Пьедестал
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Время распахнутых окон

Чем ближе лето, тем больше в домах орловцев распахнутых настежь окон. Какую это может представлять угрозу, большинство жителей даже не догадывается. В этом году в Орловской области уже зафиксировано два факта выпадения детей из окон.

Как сообщили в следственном комитете, недавний случай в Орле тяжких последствий, к счастью, не имел. Как рассказали следователи, ЧП произошло 7 мая. Ребенок залез на стол, который находился в непосредственной близости от окна, облокотился на москитную сетку и выпал. Ребенок получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.

А вот ЧП в Ливенском районе грозит маленькому потерпевшему инвалидностью. Ребенок, взобравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса тела малыша, в результате чего произошло падение. Ребенок с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следственной практикой по таким делам даже выработаны особые рекомендации.
Вадим Жуков, инспектор отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Орловской области: «Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона, необходимо позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно».
С конечными последствиями падения из окон приходится работать врачам детской областной клинической больницы.
Иван Журило, заместитель главного врача НКМЦ им. З. И. Круглой по хирургической работе: «Последствия очень тяжелые. Самое обидное, что совершенно здоровый ребенок в мгновение ока превращается в инвалида. Чаще всего подобные травмы, помимо повреждения внутренних органов, сопровождает черепно-мозговая травма, и тяжелые поражения головного мозга, с которыми мы сталкиваемся в таких случаях, носят иногда, к сожалению, фатальный характер».
А те, кто профессионально занимаются пластиковыми окнами, говорят: предотвратить падение ребенка из окна не так уж и сложно.
Евгения Штукина, менеджер по продажам компании по установке пластиковых окон: «Конечно, самое надежное на сегодняшний день, это установка специальных детских замков на окна. Замок можно установить на любое пластиковое окно, он не дает окну открыться в поворотном положении – то есть, окно нельзя распахнуть, но можно открыть на проветривание».
Цена устройства в розничной продаже не превышает пятисот рублей. А уж в сравнении с детской жизнью такая трата и вовсе кажется смешной.


Иван Суверин
14 мая 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта