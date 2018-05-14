Новости версия для печати Время распахнутых окон Чем ближе лето, тем больше в домах орловцев распахнутых настежь окон. Какую это может представлять угрозу, большинство жителей даже не догадывается. В этом году в Орловской области уже зафиксировано два факта выпадения детей из окон.



Как сообщили в следственном комитете, недавний случай в Орле тяжких последствий, к счастью, не имел. Как рассказали следователи, ЧП произошло 7 мая. Ребенок залез на стол, который находился в непосредственной близости от окна, облокотился на москитную сетку и выпал. Ребенок получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.



А вот ЧП в Ливенском районе грозит маленькому потерпевшему инвалидностью. Ребенок, взобравшись на подоконник, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса тела малыша, в результате чего произошло падение. Ребенок с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.



Следственной практикой по таким делам даже выработаны особые рекомендации.

Вадим Жуков, инспектор отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Орловской области: «Для обеспечения безопасности собственных детей родители должны продумать расстановку мебели, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконник или край незастекленного балкона, необходимо позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно». С конечными последствиями падения из окон приходится работать врачам детской областной клинической больницы.

Иван Журило, заместитель главного врача НКМЦ им. З. И. Круглой по хирургической работе: «Последствия очень тяжелые. Самое обидное, что совершенно здоровый ребенок в мгновение ока превращается в инвалида. Чаще всего подобные травмы, помимо повреждения внутренних органов, сопровождает черепно-мозговая травма, и тяжелые поражения головного мозга, с которыми мы сталкиваемся в таких случаях, носят иногда, к сожалению, фатальный характер». А те, кто профессионально занимаются пластиковыми окнами, говорят: предотвратить падение ребенка из окна не так уж и сложно.

Евгения Штукина, менеджер по продажам компании по установке пластиковых окон: «Конечно, самое надежное на сегодняшний день, это установка специальных детских замков на окна. Замок можно установить на любое пластиковое окно, он не дает окну открыться в поворотном положении – то есть, окно нельзя распахнуть, но можно открыть на проветривание». Цена устройства в розничной продаже не превышает пятисот рублей. А уж в сравнении с детской жизнью такая трата и вовсе кажется смешной.





Иван Суверин

14 мая 2018 года







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