Новости версия для печати В духовно-православном центре Вятский Посад прошел Первый международный фестиваль православной культуры и народного искусства И это стало, действительно, большим событием, и не только для орловцев.



Фестиваль назвали: «Традиции Святой Руси». Он проходил несколько дней, и на самом деле постарался охватить все традиции: от прикладных и творческих до образовательных и духовных. На территории центра расположились праздничные подворья, свои работы представили народные мастера. Они делились своими секретами со всеми желающими. Была организована выставка произведений православной артели. Для детей были организованы игровые и познавательные площадки. Выступали артисты из Греции, Чехии, Молдовы и Беларуси. Кроме того, состоялась божественная литургия в храме Сретения Господня.





Татьяна Напольских

14 мая 2018 года







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