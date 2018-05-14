Новости версия для печати В орловском следственном комитете раскрыли убийство, случившееся две недели назад Тело орловца было найдено 9 мая на улице Цветаева.



Как выяснили следователи, трагедия произошла во время пьяной ссоры еще в конце апреля. И две недели тело пролежало в квартире, уже начиная разлагаться. После чего подозреваемый в убийстве вынес труп на улицу.





Татьяна Напольских

14 мая 2018 года







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