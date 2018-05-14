Новости версия для печати В пострадавшем от пожара доме по улице Герцена в Орле полным ходом идут аварийные работы Жильцы продолжают подсчитывать ущерб, причиненный им субботним пожаром.



Хотя огонь потушили еще в субботу вечером, вода продолжает протекать в квартиры. В доме до сих пор нет электричества и газа. От воды пострадали не только интерьеры квартир, люди выбрасывают разбухшую мебель и закоротившую электронику.

Николай Ванифатов, заместитель главы администрации г. Орла: «Две квартиры выгорело, более 18 квартир затоплено. Решается вопрос по восстановлению. В настоящий момент ведется расчистка кровли для организации временной кровли – укрывного материала, чтобы люди имущество не потеряли до конца. Рассматривается вопрос по включению дома в капремонт, чтобы за счет средств капитального ремонта отремонтировать конструкцию дома». Сейчас коммунальщики демонтируют конструкции сгоревшей кровли. Как сообщили городские власти, возможностью отселения из аварийного дома пока не воспользовался ни один из жильцов.





Иван Суверин

14 мая 2018 года







На главную страницу





