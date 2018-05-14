Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Погорелые, но родные стены никто не согласился покинуть. В пострадавшем от пожара доме № 3 на улице Герцена в Орле идут аварийные работы.



- «Черное золото» до тюрьмы довело.



- А сколько корова дает молока? Сельхозпроизводителям обещана реальная поддержка



- Сохраняя традиции быта, культуры и веры. В Вятском Посаде прошел первый международный православный фестиваль.

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Вести-Орёл

14 мая 2018 года







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