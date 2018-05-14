Новости версия для печати Крестьянские хозяйства и сельхозпредприятия Орловщины стали производить меньше молока Хотя поголовье КРС растёт: с начала этого года только количество коров увеличилось на 2,5 тысячи. Нонсенс возник из-за переквалификации нескольких крупных сельхозтоваропроизводителей с молочного производства на мясное. Эта тема вошла в повестку сегодняшнего аппаратного совещания при врио губернатора.



Андрею Клычкову доложили, что за 1 квартал 2018 года область произвела почти 34 тысячи тонн мяса скота и птицы и 26 тысяч тонн молока. Однако до конца года, по оценкам экспертов, продуктивность коров должна вырасти до 5400 кг на голову. Кроме того, на ситуацию повлияет и закупка племенного маточного молодняка молочного направления – в планах приобретение 12 голов.

Сергей Борзенков, член правительства Орловской области, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Сохранена региональная поддержка молочного скотоводства в текущем году в объёме 22 миллиона рублей. В рамках единой субсидии предусмотрено оказание поддержки развития мясного скотоводства и сохранения коров молочного направления продуктивности в объёме 142,1 миллиона рублей».





Антон Киселёв

14 мая 2018 года







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