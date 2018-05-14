Новости версия для печати В день открытия международного фестиваля орловские ветераны газовой отрасли посетили духовно-православный центр «Вятский Посад» Многочисленная делегация ветеранов компаний ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром газораспределение Орёл» с большим интересом посетила известный не только в Орловском регионе, но и во всей стране уникальный духовно-православный центр в поселке Вятский посад.



Почетных гостей встретили руководитель центра Геннадий Цурков и настоятель храма Сретения Господня отец Роман Фаустов, которые подготовили отдельную ознакомительную программу для ветеранов в день открытия международного фестиваля «Традиции святой Руси». Посетители с интересом заслушали подробный рассказ о. Романа об истории создания и небывалых темпах возведения уникального центра, о его активной деятельности, о направлениях, в которых идет развитие. Ветераны-газовики давно мечтали побывать в этом удивительном месте. Вместе с отцом Романом они посетили сердце православного центра - храм Сретения Господня, с благоговением приложились к мощам св. Игнатия Брянчанинова. Очень впечатлены были гости посещением православной артели, православной гимназии, познакомились с самими учениками, гости также познакомились и с другими объектами, возведенными на территории центра. Галина Петрова, заслуженный ветеран труда: «Все, что мы сегодня здесь увидели, оставило глубокий след в нашей памяти. Мы благодарны руководству компании за организованную поездку». Александр Грачев, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Орёл»: «Это не просто обязанность или долг, а почетная честь для нас – уважительное отношение к людям, которые создавали наши компании с нуля. Встреча, организованная для ветеранов в этом году, - не первая. Каждый год мы проводим подобные мероприятия. В прошлом году, например, наши ветераны посетили места танковых сражений на Брянщине. И у нас еще много новых планов, которые позволят крепить связь между целыми поколениями газовиков».





Орловское Информбюро

14 мая 2018 года







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