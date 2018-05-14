Новости версия для печати Скоро в Орловской области стартует очередная кампания по уплате имущественных налогов Почти 150 тысяч жителей нашего региона пользуются электронными сервисами УФНС. Они смогут найти уведомления и квитанции в Личном кабинете.



В связи с этим налоговики рекомендуют орловцам проверить доступ к Личному кабинету – чтобы без проблем ознакомиться с документами.

Евгения Третьякова, специалист УФНС России по Орловской области: «Управление Федеральной налоговой службы по Орловской области напоминает, что пользователь личного кабинета налогоплательщика для физических лиц получает документы от налоговых органов только в электронной форме, независимо от того, как давно и насколько активно он использует сервис. В том случае, если налогоплательщик получил регистрационную карту, но ни разу не вошел в сервис, налоговые уведомления ему также будут направлены только в Личный кабинет». Напомним, что окна по работе с Личным кабинетом сегодня есть во всех офисах налоговых инспекций. Они обслуживают посетителей без очереди. Здесь вы можете задать любые вопросы и восстановить доступ, если он был утерян.



Кстати, если у вас пока нет Личного кабинета, подключиться к нему можно несколькими способами. Самый простой - это визит в налоговую инспекцию с паспортом или регистрация через сайт Госуслуги.





Юлия Сулим

14 мая 2018 года







На главную страницу





