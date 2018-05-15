Новости версия для печати Сегодня во всем мире отмечают самый домашний праздник – День семей В календаре памятных дат он появился 25 лет назад, и с каждым годом его празднование набирает обороты.



Отметят День семей и в Орле. Чествовать многодетные супружеские пары сегодня будут во всех районах города. В общей сложности поздравят больше сотни семей. Всем им – памятные дипломы, цветы и подарки, а тем, кто недавно приобрел статус многодетных, – ещё и медали. Творческие коллективы подготовили для виновников торжества праздничные концерты.





Надежда Невматулина

15 мая 2018 года







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