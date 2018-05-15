Новости версия для печати В Орле сезон покоса травы в самом разгаре Рабочие предприятий «Зеленстрой» и «Спецавтобаза» уже взялись за бензокосы и вышли на улицы Орла.



Окошены парки и скверы центра города, набережные Оки и Орлика, - об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Бороться с сорняками начали и в скверах Гуртьева, Дворянское гнездо и «Орлята». В порядок приведут все зеленые зоны и памятные места города - всего больше 20 территорий отдыха и прогулок горожан. Одновременно с покосом травы «Зеленстрой» высаживает цветы на городских клумбах.





Надежда Невматулина

15 мая 2018 года







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