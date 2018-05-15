Александр Мисуркин приехал в Орел

|
вторник
15.05.2018
8:58:20
|
|
Александр Мисуркин приехал в ОрелГерой России, наш земляк проведет в родном городе три дня.
8 часов и 12 минут в открытом космосе и 334 дня на орбите - о жизни в околоземном пространстве и о том, что видно из иллюминатора корабля расскажет Александр Мисуркин.
Сегодня первый орловский космонавт посетит альма-матер – лицей №1, где встретится с педагогами и учениками.
А завтра Александра Мисуркина ждут во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина. Там состоится презентация орловской областной Федерации бадминтона. Кстати, этот вид спорта был опробован и на МКС. Кроме того, 16 мая в городском центре культуры пройдет встреча-концерт, которую назвали «И это все о нем». Гости узнают интересные факты из биографии орловского космонавта, а также смогут задать ему интересующие вопросы.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта