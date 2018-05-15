Новости версия для печати

Александр Мисуркин приехал в Орел

8 часов и 12 минут в открытом космосе и 334 дня на орбите - о жизни в околоземном пространстве и о том, что видно из иллюминатора корабля расскажет Александр Мисуркин.

Сегодня первый орловский космонавт посетит альма-матер – лицей №1, где встретится с педагогами и учениками.

А завтра Александра Мисуркина ждут во Дворце пионеров и школьников им. Гагарина. Там состоится презентация орловской областной Федерации бадминтона. Кстати, этот вид спорта был опробован и на МКС. Кроме того, 16 мая в городском центре культуры пройдет встреча-концерт, которую назвали «И это все о нем». Гости узнают интересные факты из биографии орловского космонавта, а также смогут задать ему интересующие вопросы.