Новости версия для печати Сегодня в ОГУ им. Тургенева стартует II Вузовский отборочный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – OGUSkills2018 Чемпионат пройдет по 15-ти компетенциям. Среди них: инженерный дизайн, веб-разработка, предпринимательство, туризм, технология моды, биофотоника и другие.



Большинство из компетенций совпадают со специальностями из ТОП-50 - наиболее востребованных на рынке труда.



Сегодня в 16 часов – торжественное открытие. В среду и четверг начнут работу соревновательные площадки. В рамках чемпионата пройдут дискуссии, круглые столы и брифинг. А завершится второй отборочный этап 18 мая.



Победители и призеры получат возможность представлять наш регион в финале Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Москве, на ВДНХ, в ноябре этого года.





Надежда Невматулина

15 мая 2018 года







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