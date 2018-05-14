Новости версия для печати Орловская полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге многоэтажного дома Сегодня на доме № 3 по улице Герцена в Орле весь день шли работы по демонтажу сгоревшей во время субботнего пожара кровли. Кровлю обещают в кратчайшие сроки закрыть пленкой от дождя и внести дом в программу капремонта. Тем временем сотрудники администрации города составляют акты о понесенных жильцами потерях.



Там, где раньше был чердак, сейчас деловито орудуют рабочие. Их задача - удалить с крыши все, что не досталось огню. Хотя с момента возгорания идут вторые сутки, во многих квартирах еще продолжает лить с потолков. Кому-то из жильцов повезло чуть больше: воду смогли сдержать натяжные потолки. Вода, которую пожарные лили на крышу тоннами и едкая копоть, проникшая везде – большинство потерь связано именно с этим. Николай Ванифатов, зам. главы администрации г. Орла: «Две квартиры выгорело, более 18 квартир затоплено. В настоящее время ведется расчистка кровли для организации временной кровли. Рассматривается вопрос о включении дома в капремонт, чтобы за счет средств фонда капремонта отремонтировать конструкции дома». ЧП на Герцена наделало в Орле много шуму. Пожар, возникший субботним вечером, был виден практически из любой точки города. Очагом возгорания стала квартира на 4-м этаже. Оттуда огонь ушел вверх, на кровлю. Деревянные стропила схватились в считанные секунды. Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «На момент прибытия первых пожарных подразделений из окон четвертого этажа наблюдалось пламенное горение с переходом на кровлю дома. Погибших нет». В МЧС нам сообщили о двоих пострадавших, в их числе женщина 1945 года рождения и молодой человек 1999-го – оба надышались угарным газом. Работа на месте ЧП была в самом разгаре, когда сигнал пожарной тревоги сработал в здании напротив. В стоматологической поликлинике возникло сильное задымление - как видно, закоротили общие с горящим домом провода. Здание 2А по Герцена также пришлось спешно эвакуировать. Причины пожара специалисты начали искать еще до окончания тушения. От владельца загоревшейся квартиры дознаватели выяснили: пожар устроил его пасынок на фоне семейной ссоры. Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «Полицейские установили, что к возгоранию причастен 32-летний жилец квартиры. После конфликта с родственницей мужчина в своей комнате умышленно поджег старую одежду, что и послужило причиной пожара. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ, – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Мужчина задержан в порядке статьи 91-й уголовно-процессуального кодекса РФ». Пока в администрации города не готовы назвать совокупный ущерб от пожара, подсчет убытков в самом разгаре. Однако уже сейчас очевидно, что материальные потери исчисляются миллионами. Люди начали вычищать и восстанавливать свое жилье. От предложения переехать на время в пункты временного проживания никто из жителей дома не согласился. Об этом сообщили сегодня глава исполнительной власти областного центра Александр Муромский. При этом врио губернатора Андрей Клычков поручил держать на контроле ситуацию с оказанием помощи погорельцам.





Иван Суверин

14 мая 2018 года







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