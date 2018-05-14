Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- «Человеческий фактор» оставил без крыши над головой жильцов 29-ти квартир. Поджигатель задержан. - Две недели до приказа о старте основного этапа ЕГЭ. Как справиться с волнением и заданиями? - Засветись! ГИБДД в Орле проводит рейд по «загородным пешеходам». - «Рецептом счастья» сегодня поделились лучшие семьи Орловской области.





Вести-Орёл

14 мая 2018 года







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