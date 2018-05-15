Новости версия для печати В администрации Орловской области чествовали семьи, ставшие победителями регионального конкурса «Семья года- 2018» Хотя номинаций было три, призерами стали четыре участника.



Участниками встречи, которая состоялась 14 мая, стали многодетные семьи Чибисовых и Гришиных, семья Борисенко – победители конкурса в номинации «Сельская семья» и семья Незнановых – победители в номинации «Молодая семья».



В нашем регионе конкурс проходит вот уже в третий раз. При этом два года подряд орловские семьи входят в число победителей Всероссийского конкурса, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

15 мая 2018 года







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