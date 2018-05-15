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С начала мая три человека погибли на загородных дорогах Орловской области

Трое погибших находились на проезжей части в темное время суток за городом, ни у кого из них на одежде не было светоотражающих элементов.

С 1 мая этого года на территории Орловской области уже зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых были пешеходы. В результате данных ДТП 7 человек получили телесные повреждения (среди них 4 детей) и 3 человека погибли.

Особую тревогу вызывают те происшествия, в которых погибли пешеходы. Следует отметить, что трое погибших находились на проезжей части в темное время суток за городом, ни у кого из них на одежде не было светоотражающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции усилили контроль за пешеходами без световозвращающих элементов. Так за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 12 таких нарушений. Штраф составляет 500 рублей.

Госавтоинспекция Орловской области призывает пешеходов стать заметными на дорогах. Для этого необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы, способные сделать движение пешеходов более заметным для водителей.


Орловское Информбюро
15 мая 2018 года

 


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