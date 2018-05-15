Новости версия для печати В Орловской области финиширует подготовка к проведению ЕГЭ Как сообщили в региональном центре оценки качества образования, в этом году во всех пунктах будет использоваться печать полного комплекта экзаменационных материалов.



Экзаменационные работы будут отсканированы сразу же после завершения экзамена, не покидая пункта, что сведет к минимуму «человеческий фактор» при передаче и обработке экзаменационных материалов. Уже 17 мая 2018 года орловские одиннадцатиклассники примут участие в тренировочном экзамене по обществознанию, 18 мая – по английскому языку.





Татьяна Напольских

15 мая 2018 года







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