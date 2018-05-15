Новости версия для печати В орловских школах могут появиться уроки бадминтона 16 мая в областном Дворце пионеров состоится презентация областной Федерации бадминтона.



Предполагается, что на презентации областной Федерации бадминтона будет присутствовать орловский космонавт. Александр Мисуркин является поклонником этого вида спорта. Даже на МКС был проведен турнир по бадминтону. Уже запланирован первый «земной турнир» - Открытый кубок города Орла на призы Александра Мисуркина. Его проведут 3 августа.





Татьяна Напольских

15 мая 2018 года







На главную страницу





