В орловских школах могут появиться уроки бадминтона

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вторник
15.05.2018
19:20:26
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В орловских школах могут появиться уроки бадминтона16 мая в областном Дворце пионеров состоится презентация областной Федерации бадминтона.
Предполагается, что на презентации областной Федерации бадминтона будет присутствовать орловский космонавт. Александр Мисуркин является поклонником этого вида спорта. Даже на МКС был проведен турнир по бадминтону. Уже запланирован первый «земной турнир» - Открытый кубок города Орла на призы Александра Мисуркина. Его проведут 3 августа.
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