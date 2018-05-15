Новости версия для печати В региональном управлении полиции состоялся необычный конкурс Он был посвящен 300-летию министерства внутренних дел России.



Помимо самих полицейских в состязаниях участвовали представители ведомств, зародившихся в системе МВД: федеральной службы исполнения наказаний и МЧС, большинство сотрудников которого до 2002 года являлись служащими органов внутренних дел. Участники конкурса соревновались не в профессиональном мастерстве, главными критериями соревнований были интеллект, юмор и артистизм. Такого действа сцена культурного центра УМВД еще не видела, признают в ведомстве. Зажигательные латинские танцы, тонкие шутки и кулинарные изыски далеких стран - жюри оказалось перед сложным выбором.

Наталья Савосина, заместитель начальника управления по работе с личным составом УМВД РФ по Орловской области: «Мы все вместе прошли этот 300-летний путь, выполняя одну задачу: обеспечивая безопасность наших граждан. А этот конкурс показал, что на страже россиян стоят люди, которые являются и творческими личностями, у которых богатая душа». По итогам конкурса в номинации «Оригинальность и обаяние» победили спасатели. Приз под название «Красота и мужество» ушел в УФСИН, а гран-при достался полицейским.





Иван Суверин

15 мая 2018 года







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