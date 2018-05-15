Спикер орловского Облсовета Леонид Музалевский провел личный прием граждан

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Спикер орловского Облсовета Леонид Музалевский провел личный прием гражданОрловцы обращались с жилищными вопросами, коммунальными проблемами, по поводу капремонта и социальной помощи.
В частности, прозвучала просьба о содействии и помощи в предоставлении жилья ребенку-сироте. Его бабушке пообещали, что этот вопрос решится, как только парню исполнится 18 лет. На эти цели ежегодно в рамках программы выделяется от 200 до 250 миллионов рублей. Так же на прием пришли и представители попечительского Совета школы № 11. В 2009 году там прошел капитальный ремонт, но кровля не была отремонтирована. Сейчас она в аварийном состоянии.
На эти цели будет выделено триста тысяч рублей, но для их получения необходимо сначала сделать проектно сметную документацию.
Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «В этот четверг мы выедем туда, обследуем, и по программе наказов избирателей решим эту проблему. Есть механизм и возможность, есть пути решения этого вопроса».