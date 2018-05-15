Новости версия для печати Победители орловского областного конкурса «Семья года-2018» были приглашены на чаепитие к главе региона Они занимаются спортом и творчеством, все делают вместе и всегда готовы помочь тому, кто рядом. Но самое главное они знают рецепт настоящего семейного счастья, потому что лучшие. В канун международного Дня семьи подвели итоги областного конкурса «Семья года-2018».



Лучшие орловские семьи решили собрать в администрации области за большим столом заседаний. Теплую домашнюю обстановку создавал ароматный чай с разными вкусностями. Хотя номинаций было три, призерами стали четыре участника. Жюри не смогло определить лучшую среди двух многодетных семей. Таким образом, победителями регионального конкурса «Семья года 2018» стали многодетные семьи Чибисовых и Гришиных. У каждой семьи оказался свой уникальный рецепт счастья. Светлана и Андрей Чибисовы, победители регионального конкурса «Семья года 2018»: «Секрет семейного счастья – в любви. Папа, муж – это глава семьи, и самое большое, что он может сделать для детей, наверное, это показать, как он любит маму, а мама, жена должна уважать своего мужа, и тогда дети будут счастливы, и вся семья будет счастлива». А вот в семье Борисенковых, которая стала лучшей сельской семьей, считают, что главное быть всегда рядом и жить интересами друг друга. Наталья Борисенкова, победитель регионального конкурса «Семья года 2018»: «Как звучит девиз нашей семьи «Этот мир мы создали сами и своим единством сильны». Быть одним целым - в этом секрет нашего счастья». Свой победитель были среди молодых ячеек общества. В семье Незнановых из Мценска во главу угла ставят патриотическое воспитание. Это полностью поддерживает и старший представитель семьи - дедушка Никиты Виктор Чумазов. Вместе с внуком они сочинили стихотворение «Наследники Победы» и прочитали его для всех присутствующих. Конкурс «Семья года» проводится в третий раз. Все победители будут принимать участие во всероссийском этапе. Кстати наши молодые семьи уже дважды становились лучшими стране. Создание условий для развития таких семей сегодня стало приоритетным направлением Об этом на встрече с победителями за чашкой чая говорил уже глава региона. Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я неоднократно выезжал в районы. Сталкивался с ситуацией, когда молодежь – есть, но они обоснованно говорят о необходимости создания комфортных условий жизни не только в областном центре, но и в районах. Должны быть и детские площадки, и парки, и должна быть инфраструктура социальная, образовательная, и в последующем – жилье». К международному Дню семьи в регионе всегда было особое отношение. Одно из центральных событий - поздравление семей, которые в этом году стали многодетными. Сегодня в области их уже более шести тысяч. Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области: «Ежегодно это число растет, в этих семьях более двадцати тысяч детей, и это, конечно, замечательно. И хотелось бы сказать, что те меры социальной поддержки, которые на протяжении последних двух лет оказываются на федеральном и региональном уровнях, как мы считаем, тоже положительно повлияли на эту ситуацию». Число многодетных семей растет уже несколько лет подряд. В этом году их стало уже на 400 больше. Причем, во многих из них воспитываются не только свои, но и приемные дети и это тоже актуальная примета сегодняшнего Дня семьи.









Оксана Гранн

15 мая 2018 года







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