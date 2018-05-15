Победители орловского областного конкурса «Семья года-2018» были приглашены на чаепитие к главе региона

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вторник
15.05.2018
19:20:03
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Победители орловского областного конкурса «Семья года-2018» были приглашены на чаепитие к главе регионаОни занимаются спортом и творчеством, все делают вместе и всегда готовы помочь тому, кто рядом. Но самое главное они знают рецепт настоящего семейного счастья, потому что лучшие. В канун международного Дня семьи подвели итоги областного конкурса «Семья года-2018».
Лучшие орловские семьи решили собрать в администрации области за большим столом заседаний. Теплую домашнюю обстановку создавал ароматный чай с разными вкусностями.
Хотя номинаций было три, призерами стали четыре участника. Жюри не смогло определить лучшую среди двух многодетных семей. Таким образом, победителями регионального конкурса «Семья года 2018» стали многодетные семьи Чибисовых и Гришиных.
У каждой семьи оказался свой уникальный рецепт счастья.
А вот в семье Борисенковых, которая стала лучшей сельской семьей, считают, что главное быть всегда рядом и жить интересами друг друга.
Быть одним целым - в этом секрет нашего счастья».
Свой победитель были среди молодых ячеек общества. В семье Незнановых из Мценска во главу угла ставят патриотическое воспитание. Это полностью поддерживает и старший представитель семьи - дедушка Никиты Виктор Чумазов. Вместе с внуком они сочинили стихотворение «Наследники Победы» и прочитали его для всех присутствующих.
Конкурс «Семья года» проводится в третий раз. Все победители будут принимать участие во всероссийском этапе. Кстати наши молодые семьи уже дважды становились лучшими стране. Создание условий для развития таких семей сегодня стало приоритетным направлением Об этом на встрече с победителями за чашкой чая говорил
уже глава региона.
К международному Дню семьи в регионе всегда было особое отношение. Одно из центральных событий - поздравление семей, которые в этом году стали многодетными. Сегодня в области их уже более шести тысяч.
Число многодетных семей растет уже несколько лет подряд. В этом году их стало уже на 400 больше. Причем, во многих из них воспитываются не только свои, но и приемные дети и это тоже актуальная примета сегодняшнего Дня семьи.
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