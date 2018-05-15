Администрация Орла окажет материальную помощь жильцам дома № 3 по улице Герцена, чье имущество пострадало от пожара

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вторник
15.05.2018
19:20:09
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Администрация Орла окажет материальную помощь жильцам дома № 3 по улице Герцена, чье имущество пострадало от пожараОб этом говорили сегодня на совещании в мэрии Орла.
Возле дома дежурят полицейские. Кровлю, а уничтожено 250 квадратных метров, уже очистили от сгоревших конструкций, крышу временно перекрыли пленкой.
По информации Екатерины Данилевской, заместителя главы администрации города по социальным вопросам, пока жители пяти квартир обратились в администрацию с заявлениями на материальную помощь. Жители также могут получить талоны на бесплатное горячее питание в столовой администрации города. Прорабатывается вопрос пользования баней. Пока в доме нет воды и газа. Сегодня заканчивается обследование вентиляционных шахт перед его подключением. И, как отметили на совещании, после этого в максимально оперативном режиме будет налажена система водоснабжения и водоотведения. Этот дом планируют восстановить. На месте уже было проведено экстренное заседание КЧС.
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