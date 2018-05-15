Новости версия для печати В Орле будут благоустроены 11 общественных территорий Орловские власти ищут подрядчиков для благоустройства парка «Ботаника» и трех скверов - «Юность», «Орлята» и «1000 и 1 мелочь».



Торги по бульвару Победы и Тургеневскому бережку объявят сегодня. До конца недели планируется сдать на экспертизу документы еще по входной группе Городского парка, амфитеатру и фонтану в Детском парке. А до 13 июня будут объявлены торги на благоустройство Литературного квартала и Дворянского гнезда, сообщает сайт городской администрации.





Татьяна Напольских

15 мая 2018 года







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