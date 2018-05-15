Новости версия для печати Урок истории для главы региона Встреча врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова и историка Егора Щекотихина прошла в неформальной обстановке, в стенах фундаментальной библиотеки опорного вуза.



В фундаментальной библиотеке ОГУ им. И.С. Тургенева на протяжении нескольких лет работает военно-исторический центр «Битва за Орел». Сюда стекается вся информация, которую находят студенты исторического факультета в архивах, как России, так и Германии, а также сведения от родственников, воевавших за освобождение города. Разговор шел о том, чтоб сохранить этот центр, поддержать его и, конечно, не обошлось без уроков истории.

Егор Щекотихин, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева, доктор исторических наук: «Орловская военная действительность – это жестокая, жесточайшая действительность, и ее нужно преподносить такой, какой она была и отражена в архивных документах. Гитлер лично придавал какое-то значение Орлу. Я, работая в его архиве в Германии, встретил публикацию его речи, где было заявлено, что после того, как будет захвачена и сожжена Москва, то Орел станет центром оккупационной России». Также представили книги, написанные Егором Щекотихиным. В них - история и факты, связанные с Великой Отечественной войной, с боями, проходившими на территории Орловщины.





Анна Вайсергисер

15 мая 2018 года







На главную страницу





