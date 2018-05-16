Новости версия для печати Орловских юнармейцев сегодня ждет военизированная эстафета и огненный рубеж В воинской части 03013 пройдет региональный этап Всероссийской игры «Победа».



Участие в ней примут школьники старших классов. По сути, эта спортивная игра – своеобразная подготовка к службе в армии. Ребятам предстоит попробовать свои силы не только в эстафете и соревнованиях, но и в тактической игре «Дорогой победителей».



Организаторы приготовили для участников и несколько конкурсов патриотической тематики. Команда-победитель представит наш регион в финале Всероссийской игры. Он пройдет в июле в Московской области.





Надежда Невматулина

16 мая 2018 года







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