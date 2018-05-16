Новости версия для печати Любители прокатиться с ветерком – под особым контролем ГИБДД Сегодня орловские дорожные инспекторы будут проверять наличие документов и шлемов у водителей мотоциклов и скутеров.



Подобные рейды – сезонные. Этой весной в области уже зафиксировано несколько резонансных аварий с участием моторных двухколесных. Не все любители скорости, как говорят инспекторы, знают правила дорожного движения. А между тем и для мотоциклистов, и для автомобилистов – они практические одинаковые. Как и штрафы. Но куда ценнее человеческая жизнь. Двухколесные лихачи нередко забывают: они самая уязвимая категория водителей. А рейды дорожные полицейские проводят не для того, чтобы наказать рублем, а для того, чтобы снизить аварийность.





Надежда Невматулина

16 мая 2018 года







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