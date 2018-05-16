Новости версия для печати Сегодня в Орловской области проводится профилактическое мероприятие «Внимание - переезд!» Основная цель - профилактика аварийности на железнодорожных переездах.



В рамках мероприятия сотрудниками ГИБДД будет осуществлен контроль за эксплуатационным состоянием железнодорожных переездов с принятием необходимых мер по устранению недостатков. Кроме того, будут выявляться и пресекаться нарушения правил проезда железнодорожных переездов.



С начала года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 607 нарушений правил проезда железнодорожных переездов водителями, что говорит о низком уровне их дисциплины.





Орловское Информбюро

16 мая 2018 года







На главную страницу





