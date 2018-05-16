Новости версия для печати Орловских прокуроров заинтересовала дорожная тема По материалам их проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на содержание автомобильных дорог в зимний период.



Речь идет о сумме более 10 млн. рублей, которая, по документам, была потрачена на работы по очистке дорог от снега и посыпке их песко-соляной смесью. Но, как установили следователи, в этот момент температура воздуха была от нуля до плюс четырех градусов. Ведется расследование.





Татьяна Напольских

16 мая 2018 года







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