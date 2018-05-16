Новости версия для печати Более 8 тысяч постановлений о запрете выезда за рубеж уже в этом году вынесли орловские судебные приставы Это на 27% больше аналогичного периода прошлого года.



Причина – долги по алиментам, кредитам, ЖКХ. Чтобы не оказаться перед закрытой границей, приставы советуют перед поездкой заглянуть в «Банк данных исполнительных производств», который находится на сайте ведомства в свободном доступе.





Татьяна Напольских

16 мая 2018 года







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