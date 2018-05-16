Новости версия для печати Комитет орловского Облсовета по законодательству предложил назначить досрочные выборы губернатора на 9 сентября Эту тему народные избранники обсудили накануне на заседании.



В соответствии с Уставом Орловской области и областного закона «О досрочных выборах Губернатора Орловской области» комитет предлагает назначить выборы главы региона на 9 сентября 2018 года. Также на этот день предлагается назначение дополнительных выборов по избирательному округу № 20 депутата Орловского областного Совета.



Округ стал вакантным после назначения бывшего депутата Сергея Борзёнкова на государственную должность.



Вопрос будет вынесен на майскую сессию.





Татьяна Напольских

16 мая 2018 года







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