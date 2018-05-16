Новости версия для печати Куда и как потрачена казна города Орла в 2017 году? Этот вопрос обсудят сегодня на публичных слушаниях.



Публичные слушания пройдут в большом зале администрации Орла (Пролетарская гора, 1). Вход – свободный. Начало в 16 часов.



Высказать свое мнение также сможет любой желающий. Общие цифры таковы: бюджет – чуть больше 5 млрд. рублей, расходы составили – 5 млрд. 700 млн. рублей. Сложная ситуация по муниципальному долгу и сейчас. Его обсудили накануне на рабочем совещании в мэрии Орла.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Задолженность - громадная, поэтому в этом направлении нам нужен жесточайший контроль. Необходим конкретный план пошаговых действий с конкретными графиками, с конкретными результатами». Что делается, чтобы увеличить доходную часть и сократить долги – главный вопрос.

Игорь Краличев, зам. главы администрации города Орла, начальник финансово- экономического управления администрации г. Орла: «В марте месяце мы воспользовались возможностью работать с остатками единого бюджетного счета, что позволило временно сбалансировать кассовый разрыв. А также в марте месяце переоформили возможность оформления казначейского кредита под 0,1% в целях экономии бюджетных средств на обслуживание муниципального долга».





Юлия Опанасюк

16 мая 2018 года







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